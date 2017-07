Vor Prozessbeginn wiesen mehrere Presse-Organisationen die Terrorvorwürfe als "politisch motiviert" zurück. Reporter ohne Grenzen, die Europäische Journalistenvereinigung, Pen International, das International Press Institute und das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit kritisierten, in keinem Land der Welt seien mehr Reporter hinter Gittern als in der Türkei. Vertreter der Gruppen wollten am Montag an einer Demonstration vor dem Gericht teilnehmen.