Türkei-Referendum Warteschlangen vor türkischen Konsulaten

Hauptinhalt

Türken in Deutschland können seit Montag über die geplante Verfassungsreform in ihrer Heimat abstimmen. Bundesweit sind 13 Wahllokale eingerichtet worden. Am Morgen bildeten sich Warteschlagen vor den Konsulaten. Deutschlandweit sind etwa 1,4 Millionen Türken stimmberechtigt. Auch in anderen europäischen Ländern wird schon abgestimmt. In der Türkei selbst ist das Referendum für den 16. April angesetzt.