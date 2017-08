Nach der Festnahme des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli in Spanien hat sich Außenminister Sigmar Gabriel persönlich in den Fall eingeschaltet, um eine Auslieferung des deutschen Staatsbürgers an die Türkei zu verhindern.

Gabriel ruft persönlich in Madrid an

Wie das Auswärtige Amt bestätigte, telefonierte Gabriel am Samstagabend mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis. Dabei habe gebeten, Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern und Deutschland in das Auslieferungsverfahren einzubeziehen. Zuvor hatte sich schon die deutsche Botschaft in Madrid mit entsprechenden Wünschen an die spanische Regierung gewandt.

Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller war am Samstag im Urlaub in Spanien auf Betreiben der Türkei festgenommen worden. Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtet unter Berufung auf Polizeikreise, ihm werde die Mitgliedschaft in einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Arkhanli lebt seit 1991 in Deutschland und har ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. In seinen Werken befasst er sich u.a. mit der Verfolgung der Armenier in der Türkei.

Erdogan an Gabriel: "Wer sind Sie denn?"

Bildrechte: IMAGO Unterdessen legte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Streit um die Einmischung in den Bundestagswahlkampf nach und griff Außenminister Gabriel massiv an: Bei einer Veranstaltung rief er an Gabriel gewandt: "Wer sind Sie denn, dass Sie mit dem Präsidenten der Türkei sprechen?" Gabriel solle "seinen Platz" kewnnen. Der SPD-Politiker hatte zum Boykottaufruf Erfogans erklärt: "Das ist ein bislang einmaliger Akt des Eingriffs in die Souveränität unseres Landes." Erdogan sagte dazu "Er versucht, aufzustehen und uns zu belehren. Welche Erfahrung haben Sie in der Politik, wie alt sind Sie?"

Erdogan droht der "Dame an der Spitze Deutschlands"

Erdogan bekräftigte seinen Aufruf an wahlberechtigte Deutsch-Türken, bei der Bundestagswahl nicht für CDU, SPD oder Grüne zu stimmen und nannte Gabriel "eine Katastrophe". Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm er verbal ins Visier. Er habe "der Dame an der Spitze Deutschlands" eine Liste mit 4.500 von der Türkei gesuchter Terroristen gegeben, doch sei diese nicht angenommen worden. Wenn Merkel von ihm fordere, in der Türkei inhaftierte Deutsche freizulassen, sage er: "Es tut mir leid, wenn sie eine Justiz haben, so haben wir hier auch eine."