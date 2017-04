Die Türkei hat seit Anfang des Jahres rund 100 Deutschen die Einreise verweigert. Das teilte das Auswärtige Amt auf eine Anfrage der Linksfraktion mit. Die Betroffenen seien an den Flughäfen unter Verweis auf eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zurückgewiesen worden. Wie viele von ihnen den deutschen wie auch den türkischen Pass haben, ging aus dem Schreiben nicht hervor. Für Aufenthalte bis zu 90 Tagen benötigen Deutschen in der Türkei kein Visum.

Im Fall des inhaftierten türkisch-deutschen Journalisten Deniz Yücel lehnt Erdogan eine Auslieferung nach Deutschland ab. Der Staatschef sagte einem Sender in Istanbul, das werde auf keinen Fall passieren, solange er im Amt sei. Die Bundesregierung verweigere die Auslieferung türkischer Staatsbürger, deshalb würden Deutsche wie Yücel nicht überstellt. Weiter sagte Erdogan: "Wenn einer von denen uns in die Hände fällt, werden sie dieselbe Behandlung erfahren."

Die Bundesregierung fordert die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Yücel, der in der Türkei seit Februar in Haft sitzt. Die türkische Justiz wirft ihm Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor. Beweise wurden bislang nicht vorgelegt. Erdogan sagte dazu: "Uns liegt Bildmaterial und das alles vor. Das war ein richtiger Agent, Terrorist."

Am Ostersonntag stimmen die Türken über eine Verfassungsreform ab. Nach Erdogans Plänen soll das Land ein Präsidialsystem bekommen. Er hätte dann noch mehr Macht, das Parlament würde an Bedeutung weiter verlieren. Die Auslandstürken konnten ihre Stimmen in den vergangenen zwei Wochen abgeben - auch in Deutschland.