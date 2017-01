Das türkische Parlament hat die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsreform für ein Präsidialsystem verabschiedet. Für das Reformpaket, das Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde, stimmten am frühen Samstagmorgen 339 Abgeordneten, 142 waren dagegen. Damit erreichte es die notwenige Dreifünftelmehrheit, auch mit Hilfe von Abgeordneten aus der ultranationalistischen Oppositionspartei MHP. In Kraft treten können die Änderungen allerdings erst, wenn das türkische Volk voraussichtlich Ende März in einem Referendum zustimmt.