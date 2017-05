Kai wippt begeistert auf den Zehen und schwenkt die blaue Europa-Fahne. Auf einer Demo war der 23-Jährige noch nie, doch die proeuropäische Bürgerinitiative " Pulse of Europe " treibt ihn auf die Straße: "Vielleicht ist das alles doch nicht ganz so selbstverständlich und ich hoffe, dass sich dem viele anschließen, um ein positives Zeichen für die EU zu setzen", sagt Kai.

Und das scheint die Europäische Union auch nötig zu haben. Denn auch wenn "Pulse of Europe" seit ein paar Wochen Tausende auf die Straße treibt - die Mehrheit der Jugend Europas geht hart mit der EU ins Gericht. Zu bürokratisch, zu viel Macht in Brüssel, zu wenig Mitsprache, so das Ergebnis einer Studie der TUI-Stiftung.

Noch ist das der Fall. Denn trotz aller Kritik findet sich in keinem der sieben befragten Länder eine Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union. An der Spitze liegen die Griechen, wo gut 30 Prozent einen Grexit befürworten. In Deutschland dagegen sind nur zwölf Prozent der Jugendlichen dafür, die EU zu verlassen. Eine Vorstellung, die Pro-Europa-Demonstrant Kai für völlig abwegig hält. Europa bringe uns allen doch so viel, sagt der 23-Jährige. Und deshalb will er weiter auf die Straße gehen bei den Demos von "Pulse of Europe".