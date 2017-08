Der 18 Jahre alte Marokkaner, der im finnischen Turku zwei Frauen erstochen und weitere Personen verletzt haben soll, war vor eineinhalb Jahren in Deutschland. Von Ende 2015 bis Anfang 2016 habe sich der Terrorverdächtige im Land aufgehalten, erklärte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Wegen illegalen Aufenthalts sei er erkennungsdienstlich behandelt worden. Einen Asylantrag habe er nicht gestellt.

Auch weitere festgenommene Verdächtige haben sich demnach um den Jahreswechsel monatelang in Niedersachsen und anderen deutschen Regionen aufgehalten. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, benutzte der mutmaßliche Messerstecher in Deutschland mehrere Alias-Identitäten. In Neuss wurde ihm eine Körperverletzung vorgeworfen. Ein weiterer in Finnland Festgenommener habe mehr als fünf Alias-Identitäten benutzt. Er sei wegen Raubes und illegalen Aufenthalts aktenkundig geworden. Die Behörden beider Länder arbeiteten in dem Fall eng zusammen, hieß es aus dem Bundesinnenministerium.

Geheimdienst erkennt Radikalisierung des Verdächtigen

Am Freitag hatte der Attentäter auf einem Marktplatz in Turku gezielt Frauen mit einem Messer angegriffen. Neben den beiden Getöteten hatte er weitere sechs Frauen und zwei Männer verletzt. Die Polizei stoppte den Täter mit Schüssen ins Bein. Gegen ihn wird wegen zweifachen Mordes und achtfachen Mordversuchs mit "terroristischem Vorsatz" ermittelt. Der finnische Geheimdienst Supo geht davon aus, dass der Mann radikalisiert wurde und "Interesse an extremistischen Ideen hatte". Medienberichte, wonach sein Asylantrag in Finnland abgelehnt wurde, bestätigten die Behörden nicht.

EU-Kommissar Günther Oettinger nannte die Attacke einen Anschlag auf europäische Werte. Diese werde man aber verteidigen und durchsetzen.

Wir Europäer sind gemeinsam attackiert worden, egal, ob die Angriffe in Turku oder Paris stattfinden, in Stockholm oder in London, in Berlin oder Kopenhagen. Günther Oettinger, EU-Haushaltskommissar

18-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Der Verdächtige liegt seit dem Vorfall im Krankenhaus und verweigerte bisher die Aussage. Am Dienstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Seine Anhörung wird per Video im Krankenhaus erfolgen. Auch die vier weiteren festgenommenen Männer, die mit dem 18-Jährigen in Verbindung stehen könnten, sollen nach dem Willen der Polizei in Haft bleiben.