Die Themen Immigration, innere Sicherheit und religiöse Symbole im öffentlichen Raum haben die erste TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl in Frankreich bestimmt. Vor allem die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der unabhängige Bewerber Emmanuel Macron lieferten sich einen scharfen Schlagabtausch. Neben diesen beiden aussichtsreichsten Kandidaten nahmen der Konservative François Fillon, der Sozialist Benoît Hamon und Linkspartei-Gründer Jean-Luc Mélenchon an dem erstmals in einem französischen Präsidentschaftswahlkampf stattfindenden TV-Duell teil. Die Begrenzung auf fünf Debatten-Teilnehmer hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt, weil insgesamt elf Kandidaten zur Wahl stehen.

Le Pen wärmte den Streit um Ganzkörper-Schwimmanzüge für Musliminnen auf, der im vergangenen Sommer zu heftigen Diskussionen in Frankreich geführt hatte. Der Burkini sei ein Zeichen für "die Zunahme des radikalen Islams in unserem Land", sagte Le Pen. Macron warf ihr daraufhin Provokation vor. "Sie tappen in die Falle, die Franzosen zu spalten", so der 39-Jährige.