In einer teils hitzigen Debatte sind erstmals alle elf Kandidaten im französischen Präsidentschaftswahlkampf aufeinandergetroffen. Die EU-Mitgliedschaft des Landes war dabei eins der heftig diskutierten Themen. Insbesondere der parteiunabhängige Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, lieferten sich dazu einen verbalen Schlagabtausch. Beiden werden hohe Chancen zugerechnet, nach dem ersten Wahlgang am 23. April in die Stichwahl am 7. Mai zu kommen.