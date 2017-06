In der Katar-Krise haben die vier arabischen Staaten Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dem Golf-Staat Bedingungen für ein Ende des Konflikts gestellt. Medienberichten zufolge übergab Kuwait, das in der Krise als Vermittler agiert, Katar eine Liste mit 13 Forderungen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate riefen die Regierung in Doha auf, die Forderungsliste ernst zu nehmen. Andernfalls sei die "Scheidung endgültig", warnte VAE-Außenminister Gargasch via Kurzmitteilungsdienst Twitter. Nach der Zehn-Tage-Frist ist das Verhandlungsangebot offenbar hinfällig.



Katar selbst nahm zunächst nicht zu dem Ultimatum Stellung. Das Emirat hat Vorwürfe, es unterstütze Extremisten, stets zurückgewiesen. Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani hatte am Montag Verhandlungen mit den vier Boykott-Staaten so lange ausgeschlossen, wie die Isolation seines Landes aufrechterhalten werde.