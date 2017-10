Finanzhilfen für Rohingya-Flüchtlinge EU sagt weitere 30 Millionen Euro zu

Die EU steuert zur Bewältigung der Rohingya-Flüchtlingskrise weitere 30 Millionen Euro bei. Das kündigte der entsprechende Kommissa auf der Geberkonferenz in Genf an. Dort will die UNO um die 370 Millionen Euro einsammeln.