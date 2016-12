Erstmals seit 1979 hat der UN-Sicherheitsrat die israelische Siedlungspolitik in einer Resolution verurteilt. Möglich wurde das, weil die USA sich der Stimme enthielten. In den vergangen Jahrzehnten hatte Washington etwa 30 Mal sein Veto eingelegt und so Beschlüsse gegen Israel verhindert.

Die 14 anderen Mitgliedstaaten stimmten für die Resolution, die einen sofortigen Stopp des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und in Ost-Jerusalem fordert. Die UNO sieht die Siedlungen in von Israel besetzten Gebieten als illegal an, sie seien ein Haupthindernis für eine Beilegung des Nahost-Konflikts.

Wer gegen Israel gestimmt hat, muss nun mit Sanktionen der Regierung Netanjahu rechnen. Bildrechte: dpa

Netanjahu ordnete eine Reihe diplomatischer Schritte gegen Länder an, die für die UN-Resolution gestimmt haben. Er rief die israelischen Botschafter in Neuseeland und Senegal zu Beratungen zurück und lud den Außenminister Senegals aus, der in drei Wochen Israel besuchen wollte. Zudem sollen alle Hilfsprogramme in Senegal gestoppt werden.



Das Büro von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprach von einem historischen Sieg und wertete das Votum als internationale Verurteilung der Siedlungspolitik. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier erklärte in Berlin, der Sicherheitsrat habe bestätigt, was schon lange die deutsche Position sei: Der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten behindere den Friedensprozess und die Chancen für eine Zwei-Staaten-Lösung.