Atomkonflikt mit Nordkorea UN-Sicherheitsrat verurteilt einstimmig Nordkoreas jüngsten Raketentest

Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig den Abschuss einer nordkoreanischen Rakete über Japan hinweg verurteilt. Die 15 Mitglieder des Gremiums erklärten nach einer dreistündigen Dringlichkeitssitzung in New York, die jüngsten Raketentests unterminierten "absichtlich regionalen Frieden und Stabilität". Sie hätten weltweit große Sicherheitsbedenken ausgelöst.

Weiter hieß es, Nordkorea müsse sich an UN-Resolutionen halten und sein Raketenprogramm einstellen. Trotz geltender Sanktionen hatte Nordkorea am Dienstag eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet. Neue Sanktionen beschloss der Sicherheitsrat in seiner jüngsten Sitzung jedoch nicht. Allerdings sprachen sich Südkorea und Japan nach der Dringlichkeitssitzung für neue Sanktionen aus. Nordkorea solle mit wirkungsvolleren Maßnahmen an den Verhandlungstisch zurückgebracht werden.