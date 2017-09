Mit dieser Rede hat Donald Trump für einiges Kopfschütteln in der deutschen Politik gesorgt. So drastisch hat noch niemand einem "verkommenen Regime" gedroht - wie Trump Nordkorea unter Diktator Kim Jong Un. Die USA seien sehr stark und geduldig. Aber würden sie gezwungen, sich selbst oder ihre Verbündeten zu verteidigen, dann würden sie keine Wahl haben und Nordkorea total zerstören. "Der Raketenmann und sein Regime sind auf einer Selbstmordmission", sagte der US-Präsident.

Bundeskanzlerin Merkel sagte dazu noch am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt in Schwerin. Für sie und für die ganze Bundesregierung gebe es nur eine diplomatische, friedliche Lösung dieses Konflikts. "Alle andere führt ins Unglück", erklärte die Bundeskanzlerin.

Katrin Göring-Eckardt Bildrechte: dpa

Und das sieht auch die Opposition im Bundestag nicht anders, zum Beispiel die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt. "Ich bin ja sehr dafür, dass man einem Diktator in Nordkorea sehr klar sagt, was die Maßstäbe von Politik sein müssen und dass das nicht mit Gewalt und Waffentests geht", sagte sie.



"Aber dass man hier sagt, man will ein ganzes Land zerstören, das hat mit meiner Vorstellung von Politik nichts zu tun und deswegen ist das hochgefährlich."