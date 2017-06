Der nach Ungarn geflüchtete Holocaust-Leugner Horst Mahler muss zurück nach Deutschland. Das Budapester Stadtgericht entschied, dass der 81-Jährige an die deutschen Behörden ausgeliefert wird. Grundlage für die Entscheidung in einem vereinfachten Verfahren ist ein Europäischer Haftbefehl.

Mahler trat die Reststrafe aber nicht an, sondern tauchte unter. Am 15. Mai wurde er von der ungarischen Polizei in der Grenzstadt Sopron festgenommen. Zwei Tage später nahm ihn das Budapester Stadtgericht in Auslieferungshaft.



In Ungarn hatte Mahler vergeblich um politisches Asyl gebeten. Auch mit einer persönlichen Botschaft an den rechts-konservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban blitzte er ab.