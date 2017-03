In Ungarn sollen Flüchtlinge künftig in Transitzonen festgehalten werden, bis über ihre Asylanträge entschieden ist. Das hat das Parlament in Budapest am Dienstag mit den Stimmen der rechtskonservativen Regierung und der oppositionellen rechtsextremen Jobbik-Partei beschlossen.



Die Lager sollen an der Grenze zu Serbien entstehen. Geplant sind Dörfer aus Schiffscontainern. Dorthin sollen alle Flüchtlinge gebracht werden, egal ob sie bereits im Land sind oder noch kommen.