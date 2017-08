Heute nutzt kaum noch ein Flüchtling den Weg über Ungarn. Das liegt nicht nur am ungarischen Zaun, sondern an Orbans gesamter Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Erst am Mittwoch hatte seine Regierung den sogenannten "Masseneinwanderungs-Krisenfall" um weitere sechs Monate verlängert. Regierungssprecher Zoltan Kovacs sagte zur Begründung, im Sommer habe sich erwiesen, dass sich die Terrorgefahr in Europa infolge der massenhaften Einwanderung erhöht habe.

Der "Migrationsnotstand" bildet die juristische Grundlage für den umstrittenen Umgang ungarischer Behörden mit Flüchtlingen. Dazu zählen der Einsatz der Armee an der Grenze, das Zurückschicken von Flüchtlingen, die versuchen die Grenze unbemerkt zu überwinden und das Festhalten von Asylbewerbern in "Transitzonen".



Derzeit überwinden im Schnitt zehn Flüchtlinge am Tag den Grenzzaun. Die meisten von ihnen werden aufgegriffen und über die Grenze nach Serbien abgeschoben. Maximal zehn Asylsuchende am Tag werden in zwei "Transitzonen" unmittelbar an der serbischen Grenze eingelassen. Dort werden sie bis zum Abschluss ihres Verfahrens praktisch interniert.