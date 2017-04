Syrisches Flüchtlingslager in der Türkei

UNO Es fehlen mehr als vier Milliarden Euro für Syrien-Flüchtlinge

UN-Hilfswerke warnen vor massiven Einschränkungen bei der Versorgung von syrischen Flüchtlingen. Demnach wurde erst ein Bruchteil der notwendigen 4,6 Milliarden Euro für die Hilfe in Nachbarländern bereitgestellt. Eine Hilfskonferenz berät in Brüssel über die Umsetzung der Hilfszusagen vom vergangenen Jahr in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Euro.