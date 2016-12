Die UNO-Vollversammlung in New York hat eine Resolution zur Dokumentation von Kriegsverbrechen in Syrien beschlossen. Der Text wurde mit 105 Stimmen verabschiedet. Daneben gab es 15 Nein-Stimmen und 52 Enthaltungen.

Der Beschluss sieht die Einsetzung einer Arbeitsgruppe vor, die Beweise für Kriegsverbrechen sammeln soll. Dies soll die Voraussetzungen schaffen, um in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg begangene Verbrechen eines Tages von der internationalen Justiz ahnden zu können. Die Arbeitsgruppe soll eng mit der schon seit Jahren tätigen UNO-Untersuchungskommission zusammenarbeiten, die bereits mehrere Berichte veröffentlicht hat.

Entwurf aus Liechtenstein

Eines der Bilder, die 2016 um die Welt gingen: Ein Kind im Osten von Aleppo nach einem Luftangriff russicher Kampfflugzeuge. Bildrechte: ALEPPO MEDIA CENTER/dpa Binnen 20 Tagen soll nun die Arbeitsgruppe aufgestellt werden. Sie solle "unparteiisch und unabhängig" agieren und die Ermittlungen zur Strafverfolgung unterstützen.



Der Resolutionsentwurf war von Liechtenstein eingebracht und von 58 weiteren Staaten unterstützt worden. Darunter sind die USA und Frankreich, Großbritannien sowie auch Deutschland.



Liechtensteins UNO-Botschafter sagte zur Begründung, dass es dem Sicherheitsrat nicht gelungen sei, Voraussetzungen für eine Strafverfolgung schwerer Kriegsverbrechen in Syrien zu schaffen. Deshalb sei das Vorhaben jetzt der Vollversammlung vorgelegt worden.

Nein-Stimmen von zwei Vetomächten

China und Russland, der wichtigste Verbündete des Assad-Regimes in Syrien, hatten 2014 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution verhindert, die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs ermöglichen sollte. Auch am Mittwoch stimmten die beiden Vetomächte des Sicherheitsrats und der ebenfalls auf der Seite von Assad in Syrien aktive Iran in der Vollversammlung gegen die Resolution. Der syrische UNO-Botschafter kritisierte das als Verstoß gegen die UN-Charta und als Einmischung in innere Angelegenheiten.



Der Bürgerkrieg in Syrien dauert bereits fast sechs Jahre. Mehr als 310.000 Menschen wurden getötet, Millionen Syrer in die Flucht getrieben. Ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte, die Urheber von Kriegsverbrechen wüssten nun, dass Beweise gegen sie gesammelt würden.

Evakuierung von Aleppo geht weiter

Über den Stand der Evakuierung von Ost-Aleppo hat es am Mittwochabend unterdessen eher widersprüchliche Meldungen gegeben. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die letzten Aufständischen hätten die Stadt verlassen. Sie hielten nur noch eine kleine Stellung in einem Außenbezirk der Metropole. Damit habe die Armee des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad nunmehr die Kontrolle über die gesamte Stadt.

Evakuierungen im Osten von Aleppo Bildrechte: IMAGO Ein UNO-Vertreter in Syrien erklärte jedoch, er könne dies so noch nicht bestätigen. Er sagte, die Evakuierung dauere an, was auch ein Sprecher der Aufständischen sagte. Wegen des schlechten Wetters sei die Aktion am Mittwoch ins Stocken geraten.



Die Hilfsorganisation "Save the Children" erklärte, heftiger Schneefall habe zuletzt auch die Rettung verletzter Kinder behindert. Viele seien schwach und unterernährt. Vielen Kindern hätten Gliedmaße amputiert werden müssen, weil die medizinische Versorgung zu spät begonnen habe.