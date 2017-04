Unterhaus-Beschluss Britisches Parlament macht Weg für Neuwahlen frei

Die Briten werden am 8. Juni ein neues Parlament wählen. Das Unterhaus in London stimmte am Mittwoch für den von Premierministerin May eingebrachten vorgezogenen Wahltermin. Die Regierungschefin hofft auf deutliche Zugewinne für ihre Konservative Partei, um den Rückhalt für die anstehenden Brexit-Verhandlungen zu vergrößern.