Das US-Justizministerium lässt unabhängig prüfen, ob Russland Donald Trumps Wahlkampfteam unterstützt hat. Als Leiter der Untersuchungskommission werde der frühere FBI-Direktor Robert Mueller eingesetzt, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Mueller war von 2001 bis 2013 unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama Chef der US-Bundespolizei FBI. Vor vier Jahren gab er den Posten an James Comey ab, der in der vergangenen Woche von Präsident Trump gefeuert worden war.