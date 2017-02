Ein US-Bundesrichter in Seattle hat am Freitag den Erlass von Präsident Donald Trump zum Einreisestopp vorläufig blockiert. Demnach müssen die Beschränkungen für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern sofort aufgehoben werden. Der Richter gab einer einstweiligen Verfügung des Bundesstaates Washington statt, der als erster gegen das von Trump erlassene auf 90 Tage befristete Einreiseverbot geklagt hatte. Die Verfügung gelte landesweit und bleibe bis zur Entscheidung in der Hauptsache in Kraft. Es wird jedoch erwartet, dass die US-Regierung umgehend Rechtsmittel dagegen einlegen wird.

Der von den Demokraten regierte Bundesstaats Washington hatte die Klage, drei Tage nachdem der Einreisestopp von Trump verhängt worden war, eingereicht. Wenig später schloss sich auch der Staat Minnesota an. Im ganzen Land sind an Gerichten weitere Klagen anhängig. Vergangene Woche hatte ein Gericht in New York festgestellt, dass ein gültiges Visum für die Einreise im Einzelfall reicht.

Washingtoner Generalstaatsanwalt über Verfügung erfreut

Die Entscheidung in Washington traf mit James Robart ein Richter, der von Präsident George W. Bush, also von einem Republikaner, ernannt worden war. Er sah es als hinreichend belegt an, dass Einwohnern des Staates Washington irreparabler Schaden entstehen könnte, wenn der Einreisebann bestehen bleibt.

Der Generalstaatsanwalt von Washington, Bob Ferguson, begrüßte die vorläufige Entscheidung. "Die Verfassung hat obsiegt", heißt es in einer Mitteilung seiner Behörde. "Niemand steht über dem Gesetz, nicht einmal der Präsident." Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf die richterliche Entscheidung.

Trump will mit Einreisestopp Terroristen fernhalten

Trumps Dekret zum Einreiseverbot stieß auf Protest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trump hatte vergangene Woche per Dekret verfügt, dass Bürger aus den überwiegend muslimischen Ländern Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen 90 Tage lang keine Visa für die USA erhalten. Flüchtlingen aus aller Welt ist die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Daraufhin hatten die die US-Behörden rund 60.000 bereits erteilte Visa annulliert. Trump will nach eigenen Angaben striktere Überprüfungsmechanismen ausarbeiten lassen, um "radikale islamische Terroristen" aus den USA fernzuhalten.