Trumps Einreisedekret Erbitterter Streit vor dem Berufungsgericht

Der Streit um Trumps Einreisedekret geht in die nächste Runde: Regierungsvertreter und ein Vertreter des klagenden US-Bundesstaats Washington haben vor dem Berufungsgericht in San Fransisco ihre Argumente für und gegen den von US-Präsident Trump verhängten Einreisestopp vorgetragen. Keine Seite machte dabei Abstriche. Das Gericht will im Laufe der Woche entscheiden.