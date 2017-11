Waldbrände sind wie hier in Kalifornien fast schon zur Normalität geworden.

Waldbrände sind wie hier in Kalifornien fast schon zur Normalität geworden. Bildrechte: dpa

Menschengemachter Klimawandel US-Klimareport stellt sich gegen Trump

Der Klimawandel ist eine natürliche Entwicklung und hat nichts mit dem Menschen zu tun - falls es ihn überhaupt gibt. So in etwa ist die Meinung von US-Präsident Trump. Der aktuelle Klimabericht von 13 US-Behörden sagt allerdings so ziemlich das Gegenteil und stellt sich mit seinen düsteren Aussichten klar gegen die Meinung des Präsidenten.