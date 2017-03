Gegner der von US-Präsident Donald Trump geplanten Einreiseverbote haben einen weiteren Sieg eingefahren. Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Hawaii stoppte das überarbeitete Dekret vorerst. Richter Derrick Watson entschied am Mittwoch, dass durch das Einreiseverbot "irreparable Verletzungen" von Rechten und öffentlichen Interessen zu befürchten seien. Mit einer ähnlichen Begründung hatte der Bundesstaat Washington gegen den ersten Einreisestopp erfolgreich geklagt . Das neue Dekret hätte am Donnerstag um Mitternacht (US-Ostküstenzeit) in Kraft treten sollen.

In einem zweiten Anlauf hatte Trump einige Änderungen an dem ursprünglichen Einreiseverbot vorgenommen. Nach dem am 6. März unterzeichneten Dekret sollten demnach Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern an der Einreise in die USA gehindert werden. Flüchtlingen sollte für 120 Tage, anderen Migranten für 90 Tage die Einreise untersagt bleiben. Zu den Ländern zählten wie im ersten Dekret Somalia, Sudan, Libyen, Jemen, Iran und Syrien.