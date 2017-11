Es wird die bislang längste Reise von Donald Trump als US-Präsident. Zwölf Tage lang wird er ab dem heutigen Freitag das Weiße Haus in Washington verlassen, um mehrere Staaten in Asien zu besuchen. Seit George Bush im Jahr 1991 war kein US-Präsident mehr zu einer solch langen Reise nach Fernost aufgebrochen. Dabei ist zu erwarten, dass neben wirtschaftlichen Interessen der USA vor allem der Konflikt mit Nordkorea im Mittelpunkt der Gespräche in Asien steht wird.

Über Hawaii nach Südkorea und auf die Philippinen

Die erste Station von Trumps Reise gehört am Freitag jedoch noch zu den USA: Am Abend wird der US-Präsident zunächst eine Zwischenstation im US-Bundesstaat Hawaii einlegen. Dort will er unter anderem Pearl Harbor besuchen, das im Zweiten Weltkrieg von Japan angegriffen worden war.

Am Samstag reist Trump dann nach Tokio weiter. Anschließend geht es nach Südkorea, China, Vietnam und auf die Philippinen. Im Verlauf seiner Reise will Trump unter anderem eine Rede im südkoreanischen Parlament halten und an den Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC sowie der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten ASEAN teilnehmen.

Nordkorea zurück auf US-Terrorliste?

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Bildrechte: dpa Neben wirtschaftlichen Belangen für die USA wird dabei für Trump wohl der schwere Konflikt mit Nordkorea das wichtigste Thema sein. Kurz vor der Abreise Trumps erwägen die USA offenbar, Nordkorea wieder auf ihre Liste von Terror-Unterstützerstaaten zu nehmen. Dies könne Teil der US-Strategie sein, das Raketen- und Atomprogramm des kommunistisch regierten Landes zu bekämpfen, sagte der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster in Washington. Nordkorea stand zwei Jahrzehnte lang auf dieser US-Terrorliste. 2008 wurde es im Zuge der Atomverhandlungen von der US-Regierung unter George W. Bush gestrichen.

Zu erwarten ist, dass der Atomkonflikt zentrales Thema der Gespräche zwischen Trump und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe wird. Tokio könnte erwarten, dass Trump die gemeinsame Sicherheitsallianz bekräftigt und versichert, dass Japan unter dem nuklearen Schutz der USA steht. Auch in Südkorea und China wird der US-Präsident wohl Position zu Nordkorea beziehen.

Keine abgemilderte Rhetorik