US-Präsident Donald Trump hat die Abkehr von der Klimaschutz-Politik seines Amtsvorgängers Barack Obama eingeleitet. Bei einem Besuch der Umweltbehörde EPA in Washington unterzeichnete er ein entsprechendes Dekret.

Mit der Exekutivordnung weicht er die Kernstücke der Umweltpolitik der Vorgängerregierung auf. Sie zielt darauf ab, die von Obama festgesetzten Auflagen für die Emissionen von Kohlekraftwerken zu kippen.



Trump wies die EPA nun an, ein neues Energiekonzept zu erarbeiten. Sein erklärtes Ziel ist es, der heimischen Kohlebranche zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen. Trump sagte bei der Unterzeichnung, er wolle den "Krieg gegen die Kohle" beenden.



Er versicherte, dass seine Entscheidung zu vielen neuen Jobs in den USA führen werde. So hatte er es im Wahlkampf versprochen. Er versprach zudem, dass die USA sauberes Wasser und saubere Luft haben würden. Aber viele Regulierungen seien überflüssig. Diese wolle er abbauen.