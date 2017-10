US-Präsident Donald Trump hat angesichts des gravierenden Heroin- und Opioidmissbrauchs in den Vereinigten Staaten den nationalen Gesundheitsnotstand verhängt. Trump sagte, es handele sich um die schlimmste Drogenkrise in der amerikanischen Geschichte. Es sei an der Zeit, Amerikas Gemeinden von der Geißel der Sucht zu befreien.

Die USA kämpfen seit einigen Jahren mit einem verheerenden Anstieg der Zahl an Drogentoten. Jeden Tag sterben nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC rund 90 Menschen an einer Überdosis Heroin oder anderen Drogen. Dazu gehören auch Mittel, die als Medikamente eingesetzt werden.



Im Jahr 2015 starben nach CDC-Angaben rund 52.000 US-Amerikaner an einer Überdosis Drogen. In Deutschland gab es 2015 insgesamt 1.226 Drogentote. In den USA leben zwar fast viermal so viele Menschen wie in Deutschland, die Todeszahlen sind in den Vereinigten Staaten aber mehr als 40 Mal so hoch.