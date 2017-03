Über den jüngsten nordkoreanischen Raketentest will der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung beraten. Beantragt hatten die Sitzung die USA und Japan. In deren Richtung waren am Montag die nordkoreanischen Raketen gefeuert worden. Drei der Raketen stürzten in der 200-Meilen-Zone vor der japanischen Küste ins Meer. Japans Regierungschef Shinzo Abe sprach daraufhin von einer "neuen Stufe der Bedrohung". Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, kündigte via Twitter an, die Welt werde Nordkorea nicht erlauben, seinen "destruktiven Weg" weiterzugehen.