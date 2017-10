Die US-Regierung will den Klimaplan von Ex-Präsident Barack Obama stoppen. US-Umweltminister Scott Pruitt kündigte am Montag eine entsprechende Initiative an. Er werde am Dienstag in Washington einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des sogenannten Clean-Power-Plan der Vorgängerregierung unterzeichnen, sagte Pruitt bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Kentucky.