Russland geht im Sanktionsstreit mit den USA zum Gegenangriff über: Als Reaktion auf die vom US-Kongress beschlossene Verschärfung der Sanktionen hat Moskau die Ausweisung von US-Diplomaten angekündigt. Wie das russische Außenministerium am Freitag mitteilte, soll Washington die Zahl seiner Mitarbeiter in der Botschaft und in den Konsulaten von 1.100 auf 455 senken. Das wäre nach russischen Angaben dieselbe Zahl an Diplomaten, die Russland in den USA verblieben sind, nachdem die US-Regierung unter Präsident Barack Obama im Dezember 35 Russen ausgewiesen hatte.