Das Weiße Haus bestätigte die Kontakte. Der Sprecher von Präsident Donald Trump, Sean Spicer, sagte jedoch, dabei sei es nicht um die Sanktionen gegangen. Auch Pence wies die Vorwürfe zurück. Ehemalige und aktuelle Regierungsvertreter ließen jedoch durchblicken, dass es in dem Gespräch sehr wohl um die Sanktionen gegangen sei.

Zuletzt nahm der öffentliche Druck auf Flynn massiv zu. Auch Präsident Trump verteidigte ihn nicht mehr öffentlich. Als ein Berater Trumps am Wochenende gefragt wurde, ob Flynn noch das Vertrauen des Präsidenten genieße, wollte auch er keine Antwort geben. In seinem Rücktrittsgesuch spricht Flynn davon, er habe unabsichtlich die Unwahrheit gesagt. Er habe in seiner gesamten Karriere aufs Äußerste auf Ehrenhaftigkeit und Aufrichtigkeit Wert gelegt.