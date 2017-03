Das Repräsentantenhaus in Washington soll am Freitag über die von US-Präsident Donald Trump geplante Gesundheitsreform abstimmen. Das Votum über die Abschaffung von "Obamacare" war am Donnerstagabend in letzter Minute verschoben worden - offiziell, um zu vermeiden, nach einer langen Debatte mitten in der Nacht abstimmen zu müssen. Das sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses den US-Sendern CNN und MSNBC.