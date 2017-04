Die USA haben einen Flughafen der syrischen Armee angegriffen. Wie das Pentagon mitteilte, wurden mehrere Dutzend Raketen des Typs Tomahawk abgeschossen. Überraschend schnell hat US-Präsident Donald Trump damit Drohungen gegen die Führung in Damaskus umgesetzt. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der Region Idlib am Dienstag hatte er militärische Schritte angedeutet. Die USA halten Syriens Machthaber Baschar al-Assad verantwortlich für den Angriff, bei dem 86 Menschen getötet wurden.

Bildrechte: dpa

Zuvor hatte Russland noch die USA vor einem militärischen Eingreifen in Syrien gewarnt. Dies könne "negative Konsequenzen" haben, sagte der stellvertretende UN-Botschafter Wladimier Safronkow am Donnerstag nach einem Treffen des UN-Sicherheitsrats in New York.



Die Regierung in Moskau ist im Krieg in Syrien enger Verbündeter von Assad. Nach dem Luftangriff auf Chan Scheichun hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, es sei eine Fabrik für Chemiewaffen getroffen worden.