Die USA sind im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm zu einem Alleingang bereit. Vor einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sagte US-Präsident Donald Trump der Zeitung "Financial Times", wenn China das Problem mit Nordkorea "nicht löst, werden wir es tun". China habe großen Einfluss auf Nordkorea. Es müsse sich daher entscheiden, ob es den USA "mit Nordkorea helfen will oder nicht".

US-Experten hatten vor einer Woche vor weiteren Atomwaffentests gewarnt. Nordkorea testete seit 2006 wiederholt Atomwaffen. Fünf Tests wurden seither registriert, zwei allein im vergangenen Jahr.



Inzwischen arbeitet das Land an Langstreckenwaffen, die in vier Jahren Atomsprengköpfe bis in die USA tragen könnten, warnen US-Sicherheitsberater. Mit den Tests verstößt es gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates.