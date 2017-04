Von der Bundesregierung ist wenig Widerspruch gegen weitere US-Militärschläge zu erwarten. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab nach dem Vergeltungsangriff in einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreichs Präsident François Hollande dem syrischen Machthaber Assad die "alleinige Verantwortung für diese Entwicklung".

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde nach eigenen Angaben von ihrem US-Kollegen James Mattis über den Luftschlag informiert. Sie zeigte Verständnis für das Vorgehen Washingtons. Assad führe seit sieben Jahren gegen seine Bevölkerung Krieg. In dem Konflikt gebe es 400.000 Tote und zwölf Millionen Flüchtlinge. Wenn jetzt erneut Chemiewaffen eingesetzt werden, könne die Welt nicht nur zuschauen.

Auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hält die US-Attacke gegen Assads Stützpunkt für gerechtfertigt. Hardt sprach im MDR von einer legitimen und angemessenen Maßnahme. Es gebe keinen vernünftigen Zweifel daran, dass das Assad-Regime für den Giftgas-Angriff verantwortlich sei. Assad habe sich offensichtlich nicht an die UN-Resolution zur Vernichtung seiner Chemiewaffen gehalten. Zugleich nannte Hardt es wünschenswert, dass China seine Position klärt und Russland sein Bündnis mit Assad überdenkt. Wörtlich sagte Hardt: "Putin muss von diesem toten Gaul irgendwann absteigen".

SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz vermied eine Bewertung. "Mit den amerikanischen Luftschlägen der vergangenen Nacht sollte die Fähigkeit des Assads-Regimes, weitere Kriegsverbrechen zu begehen, eingeschränkt werden", erklärte er. Einschränkend mahnte er diplomatische Lösung des Konflikts an: "Das ist die Stunde der Gespräche, nicht der Bomben".

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht den Befehl von US-Präsident Trump gegen Assads Armee vor allem innenpolitisch motiviert. Trump habe im Wahlkampf Barack Obama als Weichei dargestellt, sagte Trittin im „Deutschlandfunk“. Jetzt stehe er innenpolitisch unter Druck und wolle Unterschiede zu seinem Vorgänger demonstrieren. Völkerrechtlich sei die Lage schwierig, da es keine unabhängige Untersuchung und Bewertung zum Giftgaseinsatz in Syrien gebe. Ohne die Vereinten Nationen sei eine Lösung des Konflikts schwer vorstellbar.

Die Linksfraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch kritisierten den US-Angriff in Syrien als völkerrechtswidrig. Diese Aktion erschwere Friedensbemühungen und spiele der Terrormiliz IS in die Karten. Anstatt sich reflexartig hinter US-Präsident Trump zu stellen, müsse die Bundesregierung sich für eine Stabilisierung der Beziehungen zwischen Russland und den USA einsetzen. Die jetzige Situation drohe völlig außer Kontrolle zu geraten.