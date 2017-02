US-Außenpolitik Querelen mit dem Iran und China

Die USA planen nach den Worten von Verteidigungsminister Jim Mattis keine Aufstockung ihrer Truppen im Nahen Osten wegen der jüngsten Differenzen mit dem Iran. Bei seinem Besuch in Japan sagte er, es bestehe immer die Möglichkeit, dies zu tun, betonte aber: "Im Moment ist es meiner Meinung nach nicht nötig."

Die USA hatten kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump ihre politische Gangart gegenüber dem Iran verschärft und am Freitag wegen des Tests einer iranischen Mittelstrecken neue Sanktionen verhängt.

Erste Grundzüge der Nahost-Politik

Mattis sagte dazu weiter, die USA behielten den Iran im Blick. Das Land sei der "größte staatliche Sponsor von Terrorismus in der Welt". Die USA würden den iranischen Kurs nicht mehr wie unter Ex-Präsident Barack Obama ignorieren.

Rex Tillerson - Ex-Ölmanager und neuer Außenminister der USA. Bildrechte: dpa Diese und Äußerungen des neuen US-Außenministers Rex Tillerson deuten darauf hin, dass die USA sich im Nahen Osten doch wieder etwas stärker an Israel und Saudi-Arabien halten könnten. So unterschiedlich beiden Länder sind, sie haben einen gemeinsamen Feind - den Iran.



Das internationale Abkommen über das iranische Atomprogramm, das in der Amtszeit von Obama und unter Beteiligung der fünf UN-Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sowie auch Deutschlands zustande gekommen und von Obama durch den US-Kongress gebracht worden war, hatte Trump schon im Wahlkampf heftig kritisiert.

In dem Abkommen sagte der Iran eine Beschränkung seines Atomprogramms und die Zulassung regelmäßiger Kontrollen zu. Damit soll sichergestellt werden, dass er keine Atomwaffen herstellt. Unter anderem verpflichtete sich Teheran, seine Urananreicherung zurückzufahren. Im Gegenzug wurde die Lockerung von Sanktionen zugesichert, einige wurden auch schon beendet. Das Abkommen war erst im vergangenen Jahr nach jahrelangen Verhandlungen in Kraft getreten.



Gegenüber stehen sich der Iran, die USA und Saudi-Arabien auch in Syrien. Dort unterstützt der Iran mit Hilfe der libanesischen Hisbollah wie auch Russland das Assad-Regime, das die USA wie auch die Saudis beenden wollen.

Der Iraner Behgooy, der US-Bürger ist, tröstet seine Schwiegertochter aus dem Iran, die trotz Visum nicht in die USA einreisen durfte. Bildrechte: dpa Als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen hat der Iran am Samstag ein Manöver mit weiteren Raketentests begonnen. Auf der Internet-Seite der Revolutionsgarden hieß es, die Übung richte sich gegen die Strafmaßnahmen, in dem sie die "Stärke der iranischen Revolution demonstriere". Staatliche Quellen melden, dass unter anderem Raketen, Radarsysteme und Cyber-Waffen getestet werden.



Laut der Internetseite handelt es sich bei den Raketen um solche mit kurzen Reichweiten von 75 Kilometern. Die vor einer Woche getestete Mittelstreckenrakete könnte auch Israel erreichen.



Der Iran ist auch eines der sieben mehrheitlich von Muslimen bevölkerten Länder, die von dem vorübergehenden US-Einreiseverbot betroffen sind, das Trump in der vergangenen Woche verhängt hatte.



Neben dem neuen Manöver kündigte der Iran eigene Sanktionen gegen "US-Personen und -Firmen" an, die "bei der Gründung und Unterstützung von Terrorgruppen in der Region" eine Rolle spielten. Eine Liste werde später veröffentlicht, hieß es. Die US-Liste enthält 13 Personen sowie zwölf Firmen und Institutionen, die angeblich das Raketenprogramm und die Revolutionsgarden unterstützen - aus dem Iran und auch aus China.

Ein nicht weniger wichtiges Thema seines Antrittsbesuchs in Ostasien dürfte für den neuen US-Verteidigungsminister ohnehin das Verhältnis zu China sein. "Dramatische militärische Schritte", hielt Mattis im Streit um Chinas wachsende Gebietsansprüche aber derzeit für unnötig. Diese Probleme seien "am besten durch Diplomaten" zu lösen, sagte er in Tokio.

China und die USA - ein traditionelles Konfliktpaar. Bildrechte: dpa China beansprucht im Süd- sowie im Ostchinesischen Meer große Seegebiete mit bedeutenden Fischgründen, Rohstoffvorkommen und Schiffswegen und baut deshalb Militäranlagen auf zum Teil künstlich aufgeschütteten Inseln und Riffen.



Konflikte zwischen Japan und China gibt es seit Jahrzehnten auch um die von Japan beanspruchten Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer.



Hier sagte Mattis den Japanern die Unterstützung der USA zu, worauf China umgehend reagierte. Die chinesisch Diaoyu genannten Inseln seien Teil des chinesischen Territoriums, entgegnete ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Er warnte die USA vor einer Destabilisierung in Ostasien. Die USA sollten eine "verantwortungsvolle Haltung" einnehmen. Die Allianz zwischen den USA und Japan sei ein Ergebnis des Kalten Krieges. Sie dürfe nicht die "territoriale Souveränität" der Volksrepublik China beeinträchtigen.



Von Forderungen Trumps im Wahlkampf, er wolle Japan und Südkorea mehr für die Stationierung von US-Truppen zahlen lassen, war bei dem Besuch von Mattis überhaupt keine Rede mehr. Japans Kostenbeteiligung an den US-Militärstützpunkten bezeichnete er als "Beispiel für andere Länder".