Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien zeigten sich besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung warnten Kanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May die USA davor, der Vereinbarung zu schaden. Der Erhalt des Abkommens sei in "unserem gemeinsamen nationalen Sicherheitsinteresse". Außenminister Sigmar Gabriel bezeichnete die Haltung von Trump als "schwieriges und gefährliches Signal". Frankreichs Präsident Macron telefonierte noch am Freitagabend mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani und stellte eine Teharan-Reise in Aussicht.