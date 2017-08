Die USA wollen ihre Afghanistan-Strategie neu ordnen. US-Präsident Donald Trump sagte in einer Rede an die Nation in Arlington, der Kampf gegen Terroristen von Al Kaida und IS solle verstärkt werden, die Übernahme des Landes durch die Taliban verhindert. Er kündigte an, die Nato-Verbündeten sowie andere Partner um Unterstützung im gleichen Umfang zu bitten.

Die Taliban warnten Trump vor dem Ausbau der US-Militär-Präsenz in Afghanistan. Ein Taliban-Sprecher sagte, sollten die USA ihre Truppen nicht abziehen, werde Afghanistan ein Friedhof für die Soldaten. Man werde den heiligen Krieg bis zum letzten Atemzug führen.

Ursprünglich hatte US-Präsident Trump das US-Engagement in Afghanistan in Frage gestellt. Jahrelang sprach er von einem großen Fehler. Im Wahlkampf hatte er den Einsatz als zu teuer und zu blutig kritisiert. "Mein ursprünglicher Instinkt war abzuziehen", sagte er nun. Seine Sicherheitsberater hätten ihn aber von einem stärkeren Engagement überzeugt. Nach monatelangen Diskussionen sei er zu dem Schluss gekommen, dass die Konsequenzen eines schnellen Abzugs sowohl vorhersehbar als auch inakzeptabel wären. Ein Vakuum für Terroristen entstünde.

Wohl fast 4.000 zusätzliche Soldaten geplant

Über eine konkrete Zahlen sprach Trump nicht. Medienberichten zufolge hatte er zuvor aber den Plan von Verteidigungsminister Jim Mattis gebilligt, bis zu 3.900 weitere US-Soldaten in Afghanistan zu stationieren. Damit würde die Zahl der US-Soldaten am Hindukusch auf 12.300 steigen.

Trump setzt mit seiner neuen Afghanistan-Strategie weitere Schwerpunkte. Zeitliche Vorgaben sollen entfallen. Militärische Aktionen sollen stärker als bislang von Diplomatie flankiert werden, Nachbarländer stärker in die Pflicht genommen werden. An an Pakistan gerichtet sagte er, die USA könnten zu Pakistan als Zufluchtsort für Terroristenorganisationen nicht länger schweigen.

Wir machen keine Staatenbildung mehr, wir töten Terroristen. Donald Trump, Arlington

Keine Staatenbildung mehr

Trump versicherte in Arlington aber auch, die USA würden sich nicht mehr daran beteiligen, ein fremdes Land nach ihrem Modell zu verändern. "Am Ende ist es am afghanischen Volk, seine Zukunft in die Hand zu nehmen, seine Gesellschaft zu regieren, und einen unbefristeten Frieden zu erzielen". Es gehe nicht mehr darum, US-Soldaten "in weit entfernte Länder zu schicken, um Demokratien zu errichten. Wir machen keine Staatenbildung mehr, wir töten Terroristen".