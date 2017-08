Nordkoreas Militär hat den Vereinigten Staaten mit einem Raketenangriff auf die US-Pazifikinsel Guam gedroht. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mitteilte, siehen die Streitkräfte eine solche Attacke "ernsthaft in Erwägung". Sobald Staatschef Kim Jong Un die Entscheidung dazu treffe, könne der Plan "jederzeit" ausgeführt werden, sagte ein Armeesprecher.

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Trump dem kommunistischen Land indirekt mit militärischer Gewalt gedroht. Für Nordkorea wäre es besser, den USA nicht weiter zu drohen, sagte Trump vor Journalisten im US-Bundesstaat New Jersey. Andernfalls würden die USA "mit Feuer, Wut und Macht" reagieren, "wie die Welt es so noch nicht gesehen hat".

Das international isolierte Nordkorea hält trotz wiederholt verschärfter Sanktionen an seinem Atomprogramm fest. Am Dienstag hatte die Führung in Pjöngjang gewarnt, sollten die USA einen Militärschlag wagen, würde die nordkoreanische Atomstreitmacht ihnen eine "ernsthafte Lektion" erteilen.