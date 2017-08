Nato Artikel 5 greift nicht bei Guam

Doch das Motto "Einer für alle, alle für einen" wird in Artikel 6 gleich wieder eingeschränkt. So gilt die Regelung nur für das Gebiet, das nördlich des sogenannten Wendekreises des Krebses liegt. Die US-Pazifikinsel Guam gehört nicht dazu, sie liegt südlich des Wendekreises.

Nordkoreas Staatschef Kim, US-Präsident Trump Bildrechte: DPA

Die Insel Guam war dieser Tage in die Schlagzeilen geraten, nachdem Nordkorea gedroht hatte, sie mit Raketen anzugreifen. Staatliche nordkoreanische Medien meldeten am Donnerstag, binnen einer Woche solle ein entsprechender Einsatzplan stehen.



US-Präsident Trump hatte am Dienstag gedroht, Nordkorea mit so wörtlich "Feuer, Wut und offen gesagt, Macht" zu begegnen, wie es die Welt zuvor niemals gesehen habe. Am Mittwoch legte er auf Twitter nach und schrieb, dass das nukleare Arsenal der USA weit stärker und kraftvoller als jemals zuvor sei.