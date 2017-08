US-Präsident Donald Trump hatte bereits Anfang Juni verkündet, aus dem Vertrag auszusteigen . Er begründete den Schritt damit, dass der Vertrag schlecht für amerikanische Interessen sei. Er vernichte Jobs in den USA, behandle das Land unfair und koste zuviel. Die Entscheidung Trumps wurde weltweit kritisiert. Seiner Forderung nach Neuverhandlungen wurde von den wichtigsten Unterzeichner-Staaten eine klare Absage erteilt. Auf dem G20-Gipfel in Hamburg bekannten sich die wichtigsten Industriestaaten zum Klimavertrag . Die USA sind zusammen mit China verantwortlich für etwa 40 Prozent der weltweiten Treibhausgase.

Die USA wären damit das einzige Land neben Syrien und Nicaragua, das nicht mehr Teil des UN-Weltklimavertrags ist. Aber noch gibt es eine Übergangszeit. Der Rückzug aus dem Abkommen wird den Vertragsbestimmungen zufolge voraussichtlich erst am 4. November 2020 wirksam werden - das ist einen Tag nach der nächsten Präsidentenwahl in den USA.



Die USA kündigten in ihrer Erklärung an, sie würden zunächst weiter an internationalen Klimaverhandlungen teilnehmen. Ziel sei, die Interessen des Landes zu schützen und künftige politische Optionen offenzuhalten. Falls sich bei Nachverhandlungen bessere Bedingungen für die USA ergäben, sei auch eine Rückkehr zum Abkommen denkbar.