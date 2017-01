Der Porno-Herausgeber Larry Flynt hat sich in den US-Wahlkampf eingeschaltet: Er bietet eine Belohnung von einer Million Dollar für weitere Enthüllungen über sexistische Ausfälle von Donald Trump. Der Gründer des Sex-Magazins "Hustler" sucht weitere "abwertenden" Äußerungen von Trump über Frauen. Der 73-jährige Flynt bezeichnete Trumps frauenfeindliches Verhalten als "enttäuschend und unfassbar". Der Porno-Millionär sagte, er selber habe Frauen immer "zelebriert". Trump steht wegen eines heimlichen Mitschnitts aus dem Jahr 2005, in dem er mit sexuellen Übergriffen prahlte, sowie durch Belästigungsvorwürfe weiterer Frauen unter Druck. In Umfragen fiel er zuletzt deutlich hinter Hillary Clinton zurück.