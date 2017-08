US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin vereinbaren auf dem G20-Gipfel eine konstruktive Zusammenarbeit. Bildrechte: dpa

US-Präsident Donald Trump hatte trotz Vorbehalten die Gesetzesvorlage des Kongresses unterzeichnet und damit verschärfte Sanktionen in Kraft gesetzt. Mit diesen soll Russland für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und wegen der mutmaßlichen Einflussnahme auf den US-Präsidentenwahlkampf bestraft werden. Das Gesetz enthält Sanktionen gegen den russischen Energiesektor und gegen Waffenexporteure.



Trump stand wegen des Gesetzentwurfs erheblich unter Druck, beugte sich aber letztlich dem Kongress. Er erklärte, das Gesetz enthalte "gravierende Fehler", diene aber dem Interesse der nationalen Einheit. Der Präsident will einerseits das Verhältnis zu Moskau verbessern, sprach nach seiner Begegenung mit Präsident Putin auf dem G20-Gipfel von einer "konstruktiven Zusammenarbeit". Andererseits sucht er vor dem Hintergrund der Affäre um seine Russland-Kontake den Eindruck zu vermeiden, unter Moskaus Einfluss zu stehen.



Russland hatte bereits nach Zustimmung des Kongresses die USA angewiesen, US-Personal in den diplomatischen Vertretungen in Russland um mehr als die Hälfte zu reduzieren.