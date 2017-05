Das US-Repräsentantenhaus hat in einem neuen Anlauf für einen von Präsident Donald Trump angestrebten Umbau des amerikanischen Gesundheitssystems gestimmt. Die Abgeordneten nahmen am Donnerstag mit knapper Mehrheit von 217 zu 213 Stimmen einen Gesetzentwurf an, der Änderungen an der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama vorsieht.