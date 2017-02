Die Strafmaßnahmen richten sich nach Angaben des US-Finanzministeriums gegen 25 Firmen und Einzelpersonen im Iran sowie in China, die nach Einschätzung der USA das iranische Raketenprogramm und die Revolutionsgarden unterstützen. Irans anhaltende Unterstützung für den Terrorismus sowie das Raketenprogramm seien eine Gefahr für die Region, die USA und ihre Partner, heißt es zur Begründung.

US-Präsident Donald Trump warnte die iranische Führung. Teheran spiele mit dem Feuer", erklärte er auf Twitter. Die Führung in Teheran wisse es nicht zu schätzen, wie "nett" sein Vorgänger Obama mit ihr umgegangen sei. "Nicht ich!", fügte er hinzu.

Allerdings ähneln die neuen Strafmaßnahmen in Ausmaß und Zielrichtung jenen Sanktionen, die auch Obama wegen des iranischen Raketenprogramms verhängt hatte.

Bundesaußenminister Gabriel weilt derzeit zu seinem Antrittsbesuch in den USA Bildrechte: dpa

Es sei klar, dass diese Raketentests "gegen alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen" verstießen, sagte er in New York. Zugleich betonte er, dass die Strafmaßnahmen keine Auswirkungen auf das Nuklearabkommen mit dem Iran hätten. Dieses werde von den USA nicht infrage gestellt.



Der Iran hatte am Mittwoch den Raketentest vom Wochenende bestätigt, sieht jedoch keinen Verstoß gegen das Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms. Trump hatte dieses Abkommen immer wieder vehement kritisiert.