Das "langwierige Kräftemessen mit den US-Imperialisten hat seine Endphase" erreicht, zitierten die Staatsmedien am Mittwoch Machthaber Kim. Die eigene Interkontinentalrakete könne einen "großen und schweren Atomsprengkopf" befördern und die USA erreichen.

Südkoreas Verteidigungsminister Han Min Koo sagte am Mittwoch vor dem Parlament, die nordkoreanischen Rakete habe vermutlich bei einer normalen Flugbahn eine Reichweite von 7.000 bis 8.000 Kilometern. Anchorage in Alaska ist 6.000 Kilometer von Pjöngjang entfernt, Berlin knapp 8.000 Kilometer.

Der Streit um das Atomprogramm Nordkoreas gilt als einer der weltweit gefährlichsten Konflikte. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Lage immer mehr zugespitzt, neben den USA sind auch die internationalen Großmächte China und Russland in den Konflikt involviert - beim G20-Gipfel in Hamburg dürfte das Thema ebenfalls eine Rolle spielen.