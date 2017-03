Flugreisende aus acht Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas dürfen bei Flügen in die USA künftig keine Laptops und andere größere elektronische Geräte mehr ins Handgepäck nehmen. Die US-Behörden begründeten das Verbot mit dem Risiko von Anschlägen. Wie ein Regierungsvertreter am Dienstag in Washington sagte, deuten Erkenntnisse der Geheimdienste darauf hin, dass Extremisten versuchen könnten, Sprengsätze in derartigen Geräten an Bord zu schmuggeln.

Das Verbot bezieht sich auf Geräte, die größer sind als Handys - also etwa Laptops, Tablet-Computer, Spielekonsolen und Kameras. Diese müssen künftig beim Check-in mit dem Gepäck abgegeben werden. Mobiltelefone dürfen weiter mit an Bord genommen werden.

Die Maßnahme gilt für insgesamt zehn Flughäfen in der Türkei, in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Kuweit, Jordanien, Ägypten und Marokko: Zu ihnen gehören unter anderem die stark frequentierten Luft-Drehkreuze wie der Atatürk-Flughafen in Istanbul, die Flughäfen von Doha, Abu Dhabi und Dubai am Persischen Golf, der Mohammed-V-Flughafen in Casablanca und der Flughafen von Kairo.



Die Einschränkungen gelten auch für die Flughäfen in Kuweit, Riad, Dschidda und Amman. Betroffen sind die Fluglinien Qatar Airways, Emirates, Etihad, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Royal Air Maroc, EgyptAir, Kuwait Airways und Royal Jordanian.