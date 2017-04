In dem am Donnerstag mit Reuters geführten Interview sagte Trump weiter, gerne würde er "die Dinge diplomatisch lösen". Das sei aber "sehr schwierig". Machthaber Kim Jong Un könne er nur schwer einschätzen. "Ich hoffe, dass er vernünftig ist", so Trump.

Der chinesische Außenminister Wang Yi warnte im Sicherheitsrat vor einer militärischen Reaktion. Dies löse nicht das Problem und werde "nur zu größeren Katastrophen" führen, sagte Wang bei der Sitzung in New York.

Am Mittwoch begann das US-Militär mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea. Auch haben die USA einen Flugzeugträger in die Region und ein Raketen-U-Boot in den südkoreanischen Hafen Busan entsandt.