Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad einen Angriff mit Giftgas vorbereitet. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte in Washington, die USA hätten "potenzielle Vorbereitungen für einen Chemiewaffeneinsatz" identifiziert. Dieser könnte einen Massenmord an Zivilisten, darunter unschuldige Kinder, zur Folge haben.



Spicer betonte, die jetzt festgestellten Aktivitäten würden den Vorbereitungen gleichen, die das Assad-Regime vor einem Chemiewaffenangriff am 4. April 2017 getroffen habe. Damals waren bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Chan Scheichun in den syrischen Rebellengebieten mehr als 80 Menschen getötet worden, unter ihnen viele Kinder.